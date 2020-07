[아시아경제 장세희 기자]미국 사우스캐롤라이나주 그린빌의 나이트클럽에서 5일(현지시간) 총격 사건이 발생해 2명이 사망하고 8명이 부상했다고 AP통신이 전했다.

그린빌 당국은 이날 오전 1시 51분께 나이트클럽 '라비시 라운지'에서 총격이 발생했다는 신고가 접수됐으며 아직 용의자는 잡히지 않았다고 밝혔다.

당국은 사건 당시 라비시 라운지에는 많은 사람이 있었으며 콘서트가 열리고 있었다고 설명했다.

그린빌 당국은 라비시 라운지가 영업 허가를 받았는지는 확인되지 않았다면서도 매장 내에서 '사회적 거리두기'가 지켜지지 않은 것은 분명하다고 밝혔다.

한편 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 급증하고 있는 사우스캐롤라이나는 대규모 모임을 금지하고 있다.

