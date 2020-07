한한령 해제 기대감에…中 소비株 들썩

[아시아경제 고형광 기자] 중국의 한한령(한류 금지령) 해제 기대감으로 중국 소비주가 꿈틀거리고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이전처럼 다시 부활할 수 있을지 주목된다.

5일 한국거래소에 따르면 지난 3일 화장품 대장주인 아모레퍼시픽은 전 거래일 대비 0.6% 내린 16만7000원에 장을 마감했다. 아모레퍼시픽의 이달 상승률은 15.9%로 코스피 상승률(7.11%)을 넘어섰다.

LG생활건강도 최근 이틀 연속 상승세를 이어갔다. 잇츠한불은 전날 보다 21.3% 급등한 1만7900원에, 한국화장품은 4.0% 오른 1만4100원에 각각 마감했다. 코리아나와 토니모리는 전 거래일 대비 각각 11.0%, 7.2% 상승한 5140원, 1만1150원에 장을 마쳤다. 지난달 30일에는 잇츠한불, 한국화장품제조, 코리아나, 한국화장품, 토니모리, 리더스코스메틱 등 6개 화장품 업체 주가가 가격제한선(30%)까지 치솟기도 했다.

최근 중국 정부가 한국관광단체상품 판매 금지령 해제를 공식화한다는 소식이 전해지면서 중국 소비주인 화장품과 면세점, 여행, 엔터테인먼트 산업에 기대감이 불면서 주가가 다시 상승세를 타고 있는 것이다. 다만 한한령 해제로 단체 관광상품이 재개되더라도 코로나19로 인한 여행객 감소 영향이 심각한 상황으로 실질적인 수혜는 크지 않을 것이란 분석도 나온다. 전영현 SK증권 연구원은 "여전히 2~3분기 화장품 업종 실적 전망은 지속적으로 하향 조정될 가능성이 높다"며 "코로나19로 인한 트래픽 위축으로 오프라인 채널 위주 절대적인매출 자체가 감소하면서 수익성도 함께 낮아지고 있다"고 지적했다.

