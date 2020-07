포항시, 경북도 지방세정 종합평가 2년 연속 '최우수'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 지난 2일 경북도내 23개 시·군을 대상으로 한 지방세정 종합평가에서 최우수상 수상과 함께 시상금 700만원을 받았다고 5일 밝혔다.

경북도는 2019년 한해 동안 시·군별 현년도 징수실적과 체납세 정리실적, 지방세 확충실적 및 세정운영기반 조성 등에 대해 평가를 실시했다. 포항시는 세정업무 전반에 대해 우수한 성적을 거둬 지난해에 이어 올해도 최우수상의 영예를 안았다.

포항시는 과세자료 정밀 조사와 체계적인 세수분석, 체납차량 영치, 고액 체납자에 대한 압류 및 가택수색 등의 체납처분을 강화하고 납기 내 납부 홍보를 적극 실시, 지난 한해 동안 6096억원의 지방세를 징수했다.

이강덕 포항시장은 "우리 시가 최우수상의 영예를 안은 것은 직원들의 노력과 함께 우리 시민들의 성숙한 납세의식 덕분"이라며 "앞으로도 다양한 납세편의 시책을 지속적으로 발굴해 납세자 중심의 신뢰 세정 구현에 앞장서겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr