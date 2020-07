'코로나19'로 실직한 '취업취약계층' 30만명에게 공공일자리 제공

행안부, 공공데이터 청년인턴십 8900여명 본격 추진

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 고용위기를 극복하고 침체된 지역경제 회복을 위한 일자리 약 31만개가 본격 공급된다.

행정안전부는 지난 3일 제3차 추경안이 국회 본회의를 통과함에 따라 국비 1조2061억원, 지방비 1340억원 등 총 1조3401억원이 투입되는 '희망일자리사업'을 전국 지방자치단체에서 시작한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 4월22일 제5차 비상경제회의에서 발표한 '고용 및 기업 안정 대책' 중 '55만개 공공일자리 창출' 과제의 일환으로, 지자체별로 지역의 고용 및 경제 여건에 따라 일자리 수요를 발굴해 사업 계획을 수립했다.

참여대상은 저소득층, 장애인 등 취업취약계층 뿐 아니라 코로나19로 인한 실직자, 휴·폐업자, 특수고용직·프리랜서 등이며, 시간당 8590원(최저임금)의 급여와 4대 보험료가 지급된다. 긴급한 생계지원이 필요한 사람을 우선적으로 선발하기 위해 다른 일자리사업에 참여하고 있는 경우 등에는 참여가 제한된다.

사업내용은 코로나19로 인한 새로운 공공수요에 대응하면서 지역경제 회복 지원을 위해 생활방역 지원, 골목상권·소상공인 회복지원, 농어촌 경제활동 지원, 청년 지원 등 10개 유형이다.

지자체별로 사업을 공고해 참여자를 모집하며, 선발 절차를 거쳐 7월 이후부터 근무를 시작하게 된다. 자세한 내용은 워크넷(www.work.go.kr)과 지방자치단체 홈페이지에서 확인할 수 있다.

행안부는 또 ICT 분야 일자리를 청년 8950명에게 제공하는 '공공데이터 청년 인턴십'도 추진한다.

이 사업은 중앙·지방·공공기관에 공공데이터 청년 인턴을 배치해 공공데이터 개방 및 이용 활성화를 위해 공공데이터 분석과 품질관리 등을 지원하는 사업으로, 단순 아르바아트가 아닌 청년들이 ICT 전문 현장의 생생한 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다.

참가자는 데이터 교육과 데이터 일경험 기회 등 데이터 분야 경력개발을 지원하는 디딤돌 프로그램을 제공받는다. 구체적인 참가 신청 및 선발 절차는 별도로 공지될 예정이다.

