SK이노, 국내 최초로 협력사에 단체보험 패키지 제공

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 울산 콤플렉스(CLX)가 협력사 직원들에게 단체보험 패키지를 제공한다. 협력사 구성원들에게 단체보험을 패키지로 제공한 것은 국내에서 처음 있는 일이다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 울산CLX 본관에서 SK협력사 구성원들을 상해보험에 가입해 주는 ‘SK협력사 The행복한보험’ 전달식을 개최했다고 5일 밝혔다. 이날 전달식에는 SK협력사 직원 대표들과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 울산CLX 박경환 총괄, 이성훈 노동조합위원장 등 20여명이 참석했다.

The행복한보험은 ‘SK협력사 공동근로복지기금’이 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 25개 설비협력사 소속 2233명의 전 구성원들에게 제공하기로 한 단체보험 패키지다.

이에 대해 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 은 울산CLX에서 근무하는 모든 구성원들이 가장 안전하게 근무할 수 있도록 국내 최고 수준의 SHE(안전·건강·환경) 시스템을 갖춘데 이어, 상해·질병 등에 대한 불안감까지 해소하여 안정적으로 편안하게 근무할 수 있도록 보다 촘촘한 사회안전망(Safety Net)을 구축한 것이라고 설명했다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 은 또 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 일상 생활뿐만 아니라 회사에서도 일어난 많은 변화에 따른 불안감을 해소하고, 협력사 구성원들의 삶에 실질적인 지원을 하기 위해 단체보험 패키지를 제공하기로 했다고 강조했다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 이 이번에 협력사 구성원들을 위해 가입한 더(The)행복한보험은 상해사망·후유장해, 중대질병 등 최대 1억원을 보장하는 상해보험 패키지로 구성됐으며, 일회성이 아니라 매년 갱신된다고 말했다. 이 혜택은 기존 입사자 뿐 아니라 연중 입사자들에게도 동일하게 보험이 지원된다고 덧붙였다.

이번 단체보험 패키지 가입은 지난 5월 협력사 전 구성원들에게 10만원씩 총 2억2000만원의 행복지원금을 재난지원금 성격으로 전달한 데 이은 두번째로 SK협력사 구성원들의 사회안전망(Safety Net)을 더욱 강화해 나간다는 방침을 실행한 것이다.

한편, SK협력사 공동근로복지기금은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 노사가 2019년도 단체협상에서 양극화 해소를 위한 협력사 공동근로복지기금 설립에 합의하고, 25개 협력사가 여기에 동참하면서 설립했다. 그 기금은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 600,270 전일가 131,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 울산CLX 구성원의 기본급 1% 기부, 회사가 매칭그랜트 방식으로 출연하는 상생기금, 협력사의 출연금 및 정부 지원금을 더해 총 15억2000만원 규모의 재원으로 운영되고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr