권민아 소속사 측 "당분간 심리적인 치료 병행…건강하게 돌아올 것"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 AOA 출신 배우 권민아의 소속사가 현재 권민아의 건강 상태와 향후 계획에 대한 입장을 전했다.

4일 권민아의 소속사 우리액터스는 공식입장을 통해 "현재 권민아 배우는 안정을 찾고 휴식을 취하고 있다"며 "많은 분들의 응원과 애정으로 힘든 시간들을 버틸 수 있었다. 당분간 회사와 권민아 배우는 심리적 치료를 병행하며 건강한 모습으로 돌아올 수 있도록 최선 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 사태로 인해 권민아 배우는 본인의 꿈을 계속 해 나갈 수 있을까 우려하는 상황"이라며 "당사는 권민아 배우가 건강을 되찾고 본인의 역량을 맘껏 발휘할 수 있는 배우가 될 수 있도록 최선의 노력을 다 할것임을 약속 드린다. 지금처럼 많은 응원과 사랑 부탁드린다"고 전했다.

또한, 악성 루머와 비방이 이어지고 있음을 언급하며 "이 일로 인하여 더 이상의 피해자가 발생하지 않도록 멈춰주시길 간곡히 부탁드린다"고 당부했다.

앞서 권민아는 3일 SNS 글을 통해 같은 그룹의 멤버였던 지민이 10여년간 자신을 괴롭혔고, 이 때문에 극단적인 선택을 시도하게 됐다고 폭로했다.

이후 4일 권민아는 SNS를 통해 지민에게 사과를 받았다면서 11년의 고통이 하루 만에 풀리지는 않는다고 털어놨다. 그러면서도 "꾸준히 치료받으면서 노력하겠다"고 밝혔다.

다음은 우리액터스 입장 전문.

안녕하세요. 우리액터스 입니다.

당사는 권민아배우와 관련된 일련의 사태에 대해 입장을 밝힙니다.

7월3일 sns(사회관계망서비스)로 인해 많은 기자분들과 팬분들의 연락을 받았습니다.

회사로 오는 모든전화를 소속사 대표의 핸드폰으로 착신전환해 직접 응대하였습니다.

100통화가 넘는 전화에 일일이 응대하면서도 회사의 공식입장을 전하지 않은 이유는 권민아 배우가 회사에 소속되기 이전의 상황들에 다른 의견을 붙일 수 없었기 때문입니다.

공식입장을 낼 수 없는 상황에도 전화응대를 한 점은, 입장 대변이 아닌 걱정하시는 분들에게 현 상황을 알려 추측성 기사의 방지와 안심을 시켜드리기 위한 방안이었습니다.

회사에서는 첫째도 둘째도 배우의 심적인 안정과 안전이 최우선 이었습니다.

그 뜻을 헤아려 정확한 전달을 해주신 기자분들에게 이 자리를 빌어 감사의 인사 전합니다.

현재 권민아 배우는 안정을 찾고 휴식을 취하고 있습니다.

많은분들의 응원과 애정으로 힘든시간들을 버틸 수 있었습니다.

당분간 회사와 권민아 배우는 심리적인 치료를 병행하며, 건강한 모습으로 돌아올 수 있도록최선을 다하겠습니다.

이번사태로 인해 권민아 배우는 본인의 꿈을 계속 해 나갈 수 있을까 우려합니다.

당사는 권민아 배우가 건강을 되찾고 본인의 역량을 맘껏 발휘할 수 있는 배우가 될 수 있도록 최선의 노력을 다 할 것임을 약속 드립니다.

감히 부탁드리옵건데 지금처럼 많은 응원과 사랑 부탁드립니다.

아울러 여러곳에서 악성루머와 비방이 이어지고 있는걸로 알고있습니다. 그 역시 또 다른 피해자를 발생시킵니다. 이 일로 인하여 더 이상의 피해자가 발생하지 않도록 멈춰주시길 간곡히 부탁드립니다.

끝으로 이번 일로인해 심려를 끼쳐드려 죄송하고, 권민아 배우를 향한 응원과 사랑 다시한번 깊이 감사드립니다.

