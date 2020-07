[아시아경제 금보령 기자] 우리자산신탁에서 영업부문 경력직 인재를 찾는다.

우리자산신탁은 오는 7일까지 부동산신탁 영업 경력직을 모집한다고 3일 밝혔다.

지원 대상은 신탁, 부동산금융, 도시정비사업, 건설 수주업무 등 영업부문에서 7년 이상 근무한 경력자다.

채용은 서류전형, 면접 등의 과정을 거쳐 이번 달 안에 마무리 될 계획이다.

우리자산신탁 관계자는 "우리금융그룹 편입 이후 신용등급이 상승하고 우리은행 등 계열사와의 협업에 힘입어 시너지 창출이 가시화되고 있다"며 "향후 리츠 AMC 부문 등 사업 확대에 따라 성장 가능성이 큰 만큼 지원자들의 역량발휘에 좋은 기회가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr