<장 종료 후 주요 공시>

◆ 지코 지코 010580 | 코스피 증권정보 현재가 306 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 306 2020.07.02 00:00 장중(20분지연) close =불성실공시법인 지정...전환사채권발행 결정 공시번복 사유

◆ 자화전자 자화전자 033240 | 코스피 증권정보 현재가 6,490 전일대비 20 등락률 +0.31% 거래량 36,246 전일가 6,470 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close =계열사 JAHWA VINA Co.,Ltd가 IBK 베트남 하노이지점으로 부터 빌린 120억원 규모 채무에 대해 보증 결정

◆ 한전산업 한전산업 130660 | 코스피 증권정보 현재가 3,190 전일대비 30 등락률 -0.93% 거래량 13,574 전일가 3,220 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close =새 대표이사로 양승태 현 경영본부장 선임

