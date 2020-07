[아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆수석급

▶인증평가사업단 우종운 ▶혁신지원사업단 및 성장지원사업단 박일우

◆책임급

▶인증평가사업단 표준인증팀 백형택 ▶인증평가사업단 기반구축팀 이진원 ▶인증평가사업단 시험평가팀 신재섭 ▶인증평가사업단 기반구축팀 류요엘 ▶ 혁신지원사업단 제조로봇혁신팀 이현민

