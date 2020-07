[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 1일 오후 역삼동 포스코 창업지원센터에서 열린 창업지원 협약식에 참석해 창업지원 업무협약을 맺었다.

강남구는 ㈜포스코, (재)아산나눔재단, (사)한국엔절투자협회와 함께 ▲기관 간 시설·공간 공유 ▲입주기업 창업프로그램 참여지원 ▲스타트업 공동 연말행사 등을 추진한다.

