서대문구, 민선 7기 반환점 지나며 조직개편 단행

민관협치과, 참여예산팀, 지역돌봄팀, 아동보호팀, 지하안전팀 등 신설...문석진 구청장, 간부직원 간담회에서 역점 사업 속도감 있게 추진할 것 당부



[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 민선 7기 반환점을 지나며 구정비전과 공약에 따른 역점 사업을 더욱 역동적으로 추진하기 위해 조직개편을 단행했다.

개편 전 구 본청 ‘5국 1추진단 1담당관 32과 146팀 2실’ 체제에서 개편 후 ‘6국 1담당관 33과 152팀 2실’ 체제로 바뀌었다.

구는 기존 도시재생추진단의 존속 기한이 종료됨에 따라 도시재생국을 신설하고 국 내에 도시재생과, 도시재정비과, 도시계획과, 스마트정보과 등 4개 과를 배치했다.

또 민관협치과, 참여예산팀, 지역돌봄팀, 아동보호팀, 지하안전팀, 기후위기대응팀, 녹색에너지팀, 임대사업관리팀을 신설했다.

아울러 팀의 주요 추진 업무를 보다 명확히 나타낼 수 있도록 규제개혁팀은 법무팀, 공공상가운영지원팀은 캠퍼스타운활성화팀, 환경행정팀은 기후환경정책팀, U-안전관리팀은 스마트관제팀 등으로 명칭을 변경했다.

구 본청 외에 구의회사무국, 보건소, 서대문자연사박물관, 동주민센터는 조직 변동 사항이 없다.

문석진 서대문구청장은 “이번 개편을 통해 ‘아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문’이라는 구정 가치와 목표 실현을 위해 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

민선 7기 하반기 첫날인 1일 문석진 구청장은 간부직원 간담회 열고 역점 사업 추진에 만전을 기할 것을 당부했다.

구체적으로는 학교 디지털화 사업을 비롯해 현저동 역사문화벨트, 신촌동 복합청사, 북가좌2동 복합청사, 홍제 지하보행네트워크, 공공산후조리원, 천연동 지하주차장, 교남지하보도 생활문화센터 조성과 신촌역광장 재구조화 사업 등을 더욱 속도감 있게 추진할 것을 당부했다.

아울러 1일자로 서울시에서 전입해 온 이진구 신임 환경생활국장을 간부 직원들에게 소개하면서 새로운 조직 내 유기적인 소통과 원활한 업무 추진을 기대한다고 밝혔다.

