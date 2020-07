벤처기업協-ADT캡스, 회원사 정보보안체계 수립 '맞손'

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 안건준)는 ADT캡스(대표 박진효)와 회원사 정보보안체계 수립과 산업기술 유출방지 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

협회는 ADT캡스와의 제휴를 통해 사업장의 정보 보안·관리에 취약한 회원사들이 안심하고 기술개발과 기업운영에 집중할 수 있도록 출입통제 및 근태관리 솔루션, 악성코드 피해 진단, 보안컨설팅 등을 지원할 계획이다. 더불어 회원사에서 보유한 보안관련 제품을 ADT캡스 영업망을 통해 홍보·판매할 수 있는 판로개척용 비즈니스 프로그램도 운영할 예정이다.

김진형 벤처기업협회 상근부회장은 "이번 협약이 코로나19로 인한 위기상황을 겪고 있는 회원사들이 정보보호와 보안을 강화하는데 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 금융, 교육, 법률지원, 제휴할인 등 회원사들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 지원서비스를 발굴·확대할 계획"이라고 말했다.

