국립중앙의료원, 중구 '미 공병단 부지'로 이전 추진

[아시아경제 조현의 기자] 국립중앙의료원이 서울 중구 방산동 일대 '미 공병단 부지'로 이전을 추진한다.

보건복지부와 서울특별시는 1일 국립중앙의료원을 서울 중구 을지로6가에서 중구 방산동 일대 미 공병단 부지로 신축·이전하기로 하는 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 박원순 서울시장이 지난 4월 정부에 국립중앙의료원을 서초구 원지동이 아닌 중구 방산동 일대 미 공병단 부지로 이전하는 것을 제안한 것을 계기로 성사됐다.

그간 복지부와 서울시는 서초구 원지동으로 국립중앙의료원을 신축·이전하기 위해 노력해왔다. 하지만 당초 이전 예정 지역이었던 원지동 부지가 인근 경부고속도로의 소음 발생과 주변 지역의 개발제한구역 지정, 교통 불편 문제 등으로 이전 논의에 어려움을 겪었다.

이번 업무협약에 따라 복지부와 서울시는 올해 11월 말까지 국립중앙의료원 신축·이전을 위한 구체적인 세부 방안을 마련하고 연말 이후부터 부지 매각·매입 등의 절차를 본격적으로 진행할 예정이다.

박능후 복지부 장관은 이날 협약식에서 "이번 업무협약 체결을 통해 지난 17년간 지속된 국립중앙의료원 신축·이전 논란을 마무리하길 바란다"며 "국립중앙의료원이 명실상부한 우리나라 공공보건의료의 중추 기관으로 도약하는 계기가 되는 것은 물론 중앙감염병 전문병원을 신축함으로써 우리나라 감염병 대응 역량을 한층 강화할 수 있게 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

박 시장도 "국립중앙의료원이 감염병 대응 및 진료역량을 높여 인구의 절반인 2500만명의 수도권 시민들의 건강을 지키게 될 것을 기대한다"며 "서울시의 제안에 정부가 과감한 결단을 내린 데 대해 감사의 뜻을 전한다"고 했다.

