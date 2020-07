[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 장수군의회는 1일 제316회 임시회를 열고 후반기 의장에 김용문 의원, 부의장에 장정복 의원, 행정복지위원장에 한국희 의원, 산업건설위원장에 나금례 의원을 선출했다고 밝혔다.

이날 후반기 의장단과 상임위원장 선거에서는 교황식 선출방식으로 7명의 의원이 전원 참석한 가운데 최다선의원인 유기홍 의원이 의장직무대행을 맡아 선거를 진행했다.

장수군의회 후반기 김용문 의장은 “코로나19의 위기 상황 속에 동료 의원들과 화합화고 단합된 모습을 보이겠다”며 “군민들의 어려움을 낮은 곳부터 살펴 코로나19 위기를 슬기롭게 대처하고 군민의 행복지수를 높여 ‘군민과 소통하고 함께하는 열린 의회’를 만들겠다”고 말했다.

