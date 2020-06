롯데지주, 전 임직원 대상 '복장 자율화'…TPO 고려

[아시아경제 차민영 기자] 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 31,850 전일대비 250 등락률 +0.79% 거래량 2,635 전일가 31,600 2020.07.01 09:01 장중(20분지연) close 는 1일 전 임직원을 대상으로 복장 자율화 조치를 시행한다고 밝혔다.

이날부터 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 31,850 전일대비 250 등락률 +0.79% 거래량 2,635 전일가 31,600 2020.07.01 09:01 장중(20분지연) close 전 임직원은 근무 복장으로 정장, 비즈니스 캐주얼, 캐주얼 의류 등을 자유롭게 착용할 수 있다. 시간, 장소, 상황을 고려해 일할 때 가장 편한 복장을 선택하면 된다. 캐주얼 의류는 라운드티, 청바지, 운동화 등을 포함한다.

이번 시행은 지난달 26일에 진행된 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 31,850 전일대비 250 등락률 +0.79% 거래량 2,635 전일가 31,600 2020.07.01 09:01 장중(20분지연) close 노사협의회에서 의결된 사항이다. 자유롭고 편안한 복장을 통해 업무효율을 증대하고 유연한 근무 환경을 조성한다.

현재 자율복장제도는 롯데케미칼, 롯데컬처웍스, 롯데멤버스 등이 시행하고 있다. 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 31,850 전일대비 250 등락률 +0.79% 거래량 2,635 전일가 31,600 2020.07.01 09:01 장중(20분지연) close 는 비즈니스 캐주얼 착용을 권장했으며 금요일만 자율 복장이 가능한 ‘캐주얼 데이’를 운영해 왔다.

한편, 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 31,850 전일대비 250 등락률 +0.79% 거래량 2,635 전일가 31,600 2020.07.01 09:01 장중(20분지연) close 는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 변화되는 업무 환경에 선제적으로 대응하기 위해 직원들의 근무방식 변화를 유도하고 있다. 이를 위해 지난 5월 23일부터 국내 대기업 중 처음으로 전 임직원 대상 재택근무제를 운영하고 있다. 부서 특성에 맞춰 일주일 중 자신이 원하는 요일을 선택해 집에서 근무가 가능하다.

손희영 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 31,850 전일대비 250 등락률 +0.79% 거래량 2,635 전일가 31,600 2020.07.01 09:01 장중(20분지연) close 기업문화팀장은 “기존의 형식적이고 딱딱한 분위기에서 벗어나 창의적이고 개성을 존중하는 근무 환경을 조성하기 위해 근무 복장을 자율화하기로 했다”며 “이 제도로 구성원들의 업무 효율과 만족도를 제고시킬 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr