롯데카드, 신규 BI '로카' 공개…"고객 중심 브랜드 강화"

고객의 '슬기로운 소비'와 '행복한 삶' 실현 의지 담아

품격, 전문성, 배려 근간으로 한 브랜드 기본정신 정립

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)인 '로카(LOCA)'를 공개하고 고객 중심의 브랜드 강화에 나섰다고 1일 밝혔다.

신규 BI 로카는 영문 'LOTTE CARD'의 줄임말이자, 스페인어 '라 비다 로카(La Vida Loca, 미친 듯이 행복한 삶)'의 의미를 담고 있다. 고객 삶의 여정을 잘 이해하는 라이프 플랫폼으로서 고객의 슬기로운 소비 생활을 이끌고, 고객의 행복한 삶을 실현하겠다는 롯데카드의 의지다.

BI 디자인은 19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐서 유행한 아르누보 양식을 근간으로 삼았다. 쉽게 흉내 낼 수 없는 섬세한 문양을 BI 바탕에 둬 중후하면서도 고급스러운 느낌을 살렸다. L, O, C, A 네 개의 알파벳은 기하학적이고 간결한 산세리프 서체를 사용해 고전적 미와 현대적 감각의 균형을 맞췄다.

BI 중앙에는 나침반 바늘이 자리 잡고 있다. 이는 암초와 풍랑 속에서도 무사히 항해할 수 있도록 방향을 제시하는 나침반처럼 롯데카드가 고객의 다양한 라이프스타일과 소비 생활을 인도하는 길잡이가 되겠다는 의미를 담고 있다.

BI 전체의 바탕이 되는 네 개의 정사각형은 창문을 의미한다. 중세시대 성당 유리를 통해 들어오는 다양한 색의 빛깔처럼 롯데카드가 고객 카드 생활에 새로운 빛이 되고 카드업계에 혁신을 불러일으키는 브랜드가 되고자 하는 열망을 표현했다.

롯데카드는 조좌진 대표이사 취임 이후 대대적인 브랜드 개편을 단행해 왔다. 핵심 브랜드 전략이자 지향점으로서 ▲품격과 가치가 있는 브랜드 ▲전문적이고 대담한 브랜드 ▲배려와 생각이 깊은 브랜드 라는 '3대 브랜드 기본 정신'을 정립하고 신사옥 인테리어 및 신규 BI에 적용했다. 향후 출시되는 카드 상품과 제작물, 임직원 명함 등에도 이러한 브랜드 정신을 담아 고객 중심의 브랜드 커뮤니케이션을 강화해 나갈 계획이다.

롯데카드 관계자는 "이번에 선보인 신규 BI에는 롯데카드가 추구하고자 하는 브랜드 지향점과 철학이 담겨있다"며 "궁극적으로 고객의 삶을 보다 가치 있고 행복하게 만드는 브랜드로 거듭나는 것이 목표"라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr