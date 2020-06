대구 도심 '바로마켓 경북도점' 개장식에 참석한 이철우 지사

" 농업인 소득증대와 도시민 가계 물가안정 도움 기대"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시 북구 학정동에 위치한 경북농업자원관리원 안에 경북 농산물 직거래장터 '바로마켓 경상북도점'이 27일 문을 열고 정식 개장했다. 이곳은 12월 6일까지 매주 토·일요일마다 주2회 운영된다.

입점한 '바로마켓 경상북도점'은 반경 3㎞이내 인구 20만 명이 거주하는 인구 밀집지역이다. 지상철, 버스 등 대중교통 이용이 편리해 소비자 접근성이 매우 좋은 지역이다.

이번 직거래장터에서는 도내 23개 시·군 58개 농가가 직접 생산하고 가공한 180여종의 다양한 농산물을 바로마켓 직거래를 통해 시중가보다 10%이상 저렴하게 구매할 수 있다.

앞으로 구매금액의 10%가 적립되는 고객포인트제, 시중가보다 30%이상 저렴한 특별할인행사, 가족단위 체험행사(손소독제, 샹그리아, 농작물 수확체험 등), 플리마켓, 현장 경품행사 등 다양한 소비자 유치 이벤트가 지속적으로 펼쳐진다.

이철우 도지사는 개장식에 참석, "이곳에서 도시소비자들에게 저렴한 가격에 판매함으로써 농업인 소득증대와 도시민 가계 물가안정에 도움이 되길 기대한다"며 "경북도는 이번 행사를 시작으로 다양한 농산물 판로확보와 소비촉진 운동을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr