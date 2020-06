“부처 되는 데 지위나 단계가 따로 있나”

동의대 강경구 학장, ‘평설 육조단경’ 책 펴내

중국 불교 육조대사 ‘혜능’ 돈황본 번역+풀이

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 단박에 깨치면 당신(대중)도 바로 부처가 된다. 지금 당장 깨닫기를 촉구하는 불교의 돈오선이다. 돈오선에서는 보통 사람에게서 부처로 건너가는 지위와 단계가 아예 없다. 중국 불교 선종의 ‘혜능’스님이 설파한 경전이 쉬운 우리 글로 살아났다.

동의대 동의지천교양대학 강경구 학장이 최근 ‘평설 육조단경(세창출판사)’을 번역해 책을 펴냈다.

중국 불교 선종의 제6대조 육조대사 혜능의 돈황본 ‘육조단경’을 우리말로 번역하고, 이해를 돕기 위해 장을 구분한 뒤 주제별로 나눠 평설을 더한 책이다.

원래 돈황본은 장 구분이 없어 수행자가 아니면 하나의 책으로 읽기 어렵다. 동의대 중국어학과 교수인 강 학장은 장과 소절로 나누어 읽기 편한 불서를 낸 것이다.

강 학장은 “육조단경을 읽는 데 가장 중요한 것은 실천이다. 다만 판본 간의 차이로 인해 수시로 육조혜능의 본뜻에 대한 다른 논의들이 있기 때문에 이것을 해결할 필요가 있었다”고 말한다.

이 책에선 돈황본 육조단경을 주 텍스트로 해 번역하고, 장을 구분하고, 주제별로 평설을 더했다는 것이 강 학장의 설명이다. 또한 혜흔본을 참고해 장을 구분하고 여러 책의 다른 내용들을 상호 비교해 혜능스님의 본래 뜻을 확인하는 자료로 삼았다.

초기 불교수행은 엘리트 수행자 중심으로 이뤄졌다. 대승불교는 일반 대중들이 이미 불국토의 수레에 타고 있으며, 스스로 부처의 씨앗을 갖고 있는 깨달음의 주인공이라는 점을 밝힌 혁명적 전환이었다.

그런 대승불교가 중국에 건너와 혜능스님에 이르면 또 한 번의 대전환이 일어난다. 그것이 바로 지금 당장 깨닫기를 촉구하는 돈오선이다.

강 학장은 “육조혜능의 돈오선에서는 범부에서 부처로 건너가는 지위와 단계를 아예 지워버린다. 그래서 바라보기식 관법수행을 부정하고, 집중과 성찰을 핵심으로 하는 좌선과 선정의 닦음조차 부정한다. 수행과 그것을 통한 다양한 단계의 성취에 대한 모든 관심을 지워버린 것이다”고 설명했다.

그리고는 오로지 본래 청정한 자성을 확인하는 당장 청정한 실천의 길을 제시한다. 그것은 지금 여기 이 현장의 이것으로 찾아온 손님을 통해 부처가 드러나 있음을 확인하는 당장의 닦음과 당장의 깨달음을 요구한다는 것이다.

강 학장은 이것이 ‘돈오돈수’로서 육조혜능선의 핵심이며, 모든 사람은 ‘육조단경’을 통해 당장 깨닫는 그 길에 들어갈 수 있다고 했다. 이처럼 그가 번역하고 쉽게 풀어 쓴 글을 ‘평설 육조단경’에서 만날 수 있다.

강 학장은 대한중국학회 회장과 동아시아불교문화학회 부회장을 역임했다. 부산불교방송에서 ‘서유기와 불교’를 주제로 라디오 강연을 했고, 국제신문 종교칼럼(불교)을 집필했다. 저서로는 ‘한자에 담긴 하늘, 땅, 사람 이야기’와 ‘두 선사와 함께 읽은 신심명’, ‘서유기와 마음관찰여행’ 등이 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr