대한의사협회 회원들이 28일 서울 청계천 한빛광장에서 열린 '첩약급여화 건강보험 적용 결사반대 및 건강보험 분리 촉구를 위한 결의대회'에서 구호를 외치고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.