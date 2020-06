3040여성, 편의점 와인계 큰손…세븐일레븐, 와인 서비스 강화

내달 '스마트오더 결제 서비스'도 도입

[아시아경제 차민영 기자] 편의점 와인 전성시대다.

28일 편의점 세븐일레븐에 따르면 올해 1월 1일~6월 26일 와인 매출은 전년 대비 32.2% 증가했다. 특히 4월 중순 모바일 애플리케이션 '세븐앱'에 와인예약주문 서비스가 오픈된 이후 60.3%의 신장률을 기록했다.

편의점 와인의 성장 주역은 경제력을 갖춘 3040세대 여성이다. 모바일 와인예약주문 서비스 이용 현황에서 40대 여성 구매 비중은 전체 22.3%로 가장 높았고, 30대 여성이 18.2%로 총 40.5%를 차지했다. 전체 여성 구매 비중도 절반 이상(55.9%)으로 남성보다 많았다. 169만원의 고가 와인인 ‘샤또마고 750ml’ 구매고객도 40대 여성으로 확인됐다.

지역별로는 서울이 39.7%로 가장 높게 나타난 가운데 수도권 지역이 전체의 66%를 차지했다. 서울지역 자치구별로는 강남구(15.4%), 중구(12.0%), 광진구(9.7%) 순으로 높게 나타났다.

이 같은 와인 수요에 힘입어 세븐일레븐은 내달 ‘스마트오더 결제 서비스’도 선보일 계획이다. 현재 편의점 모바일 와인예약주문 서비스는 고객이 모바일에서 상품을 주문한 후 점포를 방문해 결제 및 픽업을 하는 구조다. 스마트오더 결제 서비스가 도입되면 모바일에서 주문, 결제까지 바로 할 수 있게 된다. 점포에서는 성인 인증 후 상품 수령만 하면 된다.

세븐일레븐은 와인 매출 활성화를 위한 할인 행사도 늘릴 계획이다. 세븐일레븐은 이달 와인 7종을 대상으로 진행 중인 골라담기 행사를 내달엔 품목수를 12개까지 확대 운영할 예정이다.

남건우 세븐일레븐 음료주류팀 CMD는 “와인은 홈술, 홈파티, 생활속 작은사치 등의 트렌드와 맞물려 여성을 중심으로 그 소비가 늘고 있는 것으로 보인다”며 “와인 전성기에 맞게 다양한 가격대와 용량의 상품 구색을 점차 확대해 나갈 예정이며, 할인 프로모션도 꾸준히 전개해 나갈 것”이라고 말했다.

