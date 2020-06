글로벌 통계사이트 월드오미터 집계

속보[아시아경제 나주석 기자] 신종 코로나바이러스 누적 확진자가 1000만명을 넘어섰다. 사망자는 50만명에 이르렀다.

27일(현지시간) 국제 통계사이트 월드오미터는 코로나19 누적 확진자가 1005만2333명을 기록했다고 발표했다. 사망자는 50만162명에 이른다.

이날 하루 전 세계에 새로 보고된 신규 확진자는 15만3786명이며, 4083명이 목숨을 잃었다.

한편, 월드오미터와 함께 코로나19 확진자 발생 상황을 발표하는 미국 존스홉킨스대는 전세계 누적 확진자를 933만2496명으로 발표했다. 사망자 역시 49만5993명으로 집계했다.

