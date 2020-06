'아는형님' 오만석, 영국 관객 앞에서 선보인 애드리브는?

[아시아경제 김정호 기자] 배우 오만석이 과거 영국에서 연극했던 일화를 공개했다.

27일 오후 방송된 JTBC '아는형님'에서는 배우 오만석, 개그맨 김준호, 박영진이 근황을 공개했다.

이날 김준호와 박영진의 활약에 오만석은 처음에는 입을 열지 못했다.

먼저 김준호는 "드라마 5개를 했었던 시절이다. 드라마 '에어시티'에 이정재 최지우와 출연했는데, 마을회관 촬영이었다. 그런데 팬들이 많이 몰려와서 촬영을 할 수 없었다. 감독님이 사진 찍은 뒤 양해 구하고 촬영을 이어 가자고 했다. 나도 연예인이라 가운데 가서 사진 찍으려고 했는데 어떤 사람이 '줄 서!'라며 엘보로 때렸다"고 말해 주변을 폭소케했다.

이에 옆에 있던 오만석은 "오늘 주눅 들었다. 주변에서 너무 웃기니까"라며 자신감 없는 모습을 보였다. 이를 본 박영진은 "내가 이야기에 살을 붙여주겠다"며 응원했다.

오만석은 홍록기와 함께 영국에서 연극했던 일화를 전했다.

오만석은 "내가 단종 역이었고 록기 형이 나를 죽여야 했다. 내 뒤에서 사약을 가지고 와서 먹이는 장면이었는데, 록기 형이 사약을 떨어뜨렸다. 나는 그걸 먹고 죽어야 했는데. 형은 나를 죽여야 하는데 내 목에 있던 손을 스윽 놓더라. 애드리브로 '네가 날 그렇게 죽이고 싶다면, 죽어주마'라며 바닥에 있는 사약을 마시고 죽었다"고 말해 시청자들에게 웃음을 안겼다.

이후 관객의 반응을 묻자 오만석은 "영국 관객들이 이런 죽음은 처음이었다고 평가했다"라고 당시 상황을 전했다.

한편, 아는 형님은 매주 토요일 오후 9시 방송된다.

