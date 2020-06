'백파더' 백종원 "세형이가 생방 떨려할 줄 몰랐다"…양세형 "집에 가서 살짝 눈물"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 양세형이 생방송 진행 후 고충을 털어놨다.

27일 방송된 MBC '백파더 : 요리를 멈추지 마!'에서 양세형은 "지난주에 큰 화제를 불러 일으켰다. 실시간에도 올라가고 많은 이야기가 있었다"고 운을 뗐다.

이어 "내 이야기가 많았다. 조금씩 이겨내야죠. 지금은 괜찮다"고 털어놨다.

양세형이 "지난주에 깜짝 놀란게 요린이분들 요리실력이 궁금했는데 달걀 프라이도 못해서 깜짝 놀랐다"고 말하자 백종원은 "많은 분들이 달걀 프라이조차도 못한다는 정보를 듣고 이 방송을 시작했다"고 했다.

그러면서 "내가 놀란건 달걀 프라이 못하는 분들이 많다는게 아니라, 방송을 그렇게 잘하는 세형이가 그렇게 떨려한 것"이라며 웃어 보였다.

이에 양세형은 "그때 회식하고 집에 가서 눈물을 살짝 흘렸다"고 회상했다.

그는 "능력에 비해 너무 좋은 위치에 있는 것이 아닌가 반성하는 시간을 가졌다"면서 "내 목적은 요린이분들이 어른으로 거듭나듯 나도 생방송 어린이에서 벗어나는게 목표가 됐다"고 밝혔다. 이어 최선을 다하겠다고 전했다.

또한, 백종원은 "앞으로 방송 잘 한다고 스스로 생각하는 방송인들을 섭외해서 쓴 맛을 보여드리겠다. 양세형 생방송을 보고 놀렸던 사람들 목록을 다 적어놨다. 다 부르겠다"고 너스레를 떨었다.

이에 양세형은 "내가 힘들어하는 모습이 동료 분들에게는 재미있었나보다"면서 "앞으로도 열심히 하겠다"고 포부를 밝혔다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr