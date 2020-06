벤처기업協, 'G-밸리 창업기업 온라인 데모데이' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 안건준) 서울벤처인큐베이터(SVI)는 G밸리(서울디지털단지) 내 유관 기관과 공동으로 G밸리의 우수한 창업기업이 투자를 유치할 수 있도록 지원하는 'G-밸리 창업기업 온라인 데모데이'를 25일 개최했다고 밝혔다.

이번 데모데이는 한국산업단지공단 서울지역본부가 주최하고 벤처기업협회가 주관하는 지역맞춤형 특성화사업의 마지막 프로그램이다. G밸리 유관기관이 공동으로 각 기관별 우수창업기업을 발굴·추천해 기업의 성장과 투자유치를 지원하는 사업으로, 약 2개월 동안 교육과 멘토링, 투자유치 등을 지원한다.

지난해에는 G밸리 내 창업기업 총 21개사가 데모데이에 참여했으며, 4개사가 18억7000만원을 유치한 바 있다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 데모데이를 온라인 생방송으로 진행했으며 바이오·헬스케어 제품, 교육서비스, 중개플랫폼 및 클라우드 서비스 등 다양한 분야의 창업기업 11개사가 투자유치에 나섰다.

김진형 벤처기업협회 상근부회장은 "데모데이 뒤에도 G밸리 창업기업들이 협회에서 추진하는 다양한 투자유치 사업에 참여해 실제 투자유치 실적을 거둘 수 있도록 지원할 계획"이라며 "앞으로도 G밸리 내 유관기관들과 협업해 G밸리 기업의 성장을 지속 지원할 것"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr