서울시, 북촌가회구역 등 10곳 도시재생활성화지역 신규지정

[아시아경제 최동현 기자] 서울시가 종로구 북촌가회구역 등 10곳을 도시재생활성화지역으로 신규 지정했다.

서울시는 제5차 도시재생위원회를 열고 '서울시 2025 도시재생전략계획 변경안'을 수정가결했다고 26일 밝혔다. 도시재생 전략계획은 '도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법'상 광역시도에서 수립하는 도시재생 분야 최상위 법정계획이다. 이번 변경은 2019년 하반기 이후 신규 도시재생활성화지역의 지정 및 기존에 지정된 지역의 경계 변경을 반영하기 위한 것이다.

이번 전략계획 변경을 통해 신규 지정된 도시재생 활성화지역은 중심시가지형 6곳, 일반근린형 2곳, 국가선도지역 2곳 등 총 10곳이다. 중심시가지형은 ▲북촌가회구역 일대 ▲홍제역 일대 ▲효창공원 일대 ▲구의역 일대 ▲풍납토성 일대 ▲면목패션특구 일대다. 이 지역들은 쇠퇴한 산업·상업·역사문화 특화지역 중 2019년 후보지 거버넌스 구축사업을 통해 지난해 11월25일 중심시가지형 도시재생활성화지역으로 신규 선정된 지역이다. 일반근린형은 ▲강서구 공항동 ▲경복궁 서측 청운효자사직동으로 이 지역들은 2018~2019년 희망지 사업을 진행한 노후주거지역 중에서 심사를 통해 지난해 11월5일 도시재생활성화지역으로 선정된 바 있다. 경제기반형 홍릉 일대와 일반근린형 목3동은 지난해 11월 중앙정부에 의해 국가선도지역으로 지정돼 활성화계획이 수립된 지역으로 이번 전략계획에 추가적으로 반영됐다.

또 기존에 지정된 지역의 경우 경미한 구적오류 정정 3건을 포함해 주민의견 청취, 도시재생위원회 심의 등 그동안 개별 활성화계획 수립과정에서 수렴된 의견을 반영해 총 11건의 지역경계가 변경됐다.

시는 도시재생위에서 수정 가결된 사항에 대하여 시보를 통해 7월초 고시할 예정이다.

양용택 재생정책기획관은 "전략계획의 신속한 변경을 통해 진행되고 있는 도시재생사업이 원활히 추진될 수 있도록 하고 국가 도시재생뉴딜 공모도 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr