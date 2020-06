조계사 대웅전에 불 지른 30대 검찰 송치

[아시아경제 송승윤 기자] 술에 취해 조계사 대웅전에 불을 지르려 한 30대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

서울 종로경찰서는 새벽에 조계사에 들어가 대웅전 건물 벽화에 불을 지른 혐의를 받는 송모(35)씨를 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다.

송씨는 19일 오전 2시께 술에 취한 상태로 조계사에 들어가 대웅전 건물 외벽 주변에서 라이터용 기름을 이용해 자신의 가방에 불을 지른 혐의(현주건조물 방화미수 등)를 받고 있다.

불은 근무 중인 보안 요원에 의해 5분만에 꺼졌지만 가방이 불에 타면서 대웅전 건물 외벽에 그려진 벽화 일부가 불에 그을렸다. 불이 벽화에 직접 옮겨붙지는 않은 것으로 알려졌다. 범행 당시 송씨는 술을 마신 상태였다. 송씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 체포됐고, 이튿날 구속됐다. 그는 경찰 조사에서 '술에 취해 기억이 나지 않는다'는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

송씨에겐 문화재보호법 위반 혐의도 함께 적용됐다. 송씨가 불을 지른 조계사 대웅전은 서울시 유형문화재 제 127호로 지정돼있으며 대웅전 옆에는 천연기념물 제9호인 백송도 자리잡고 있다.

문화재 보호법은 국가지정문화재에 방화를 저지른 이를 형법 165조 '공용건조물 방화죄'로 처벌할 수 있도록 규정하고 있다. 형법 165조에 따르면 공용건조물 등에 방화를 저질러 훼손한 경우 무기 또는 3년 이상의 징역형이 내려질 수 있다.

조계사는 서울 종로구 도심 속에 위치한 사찰이다. 대한불교 조계종 직할교구의 본사이자 총본사로, 총무원과 중앙종회 등이 있다.

