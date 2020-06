중기부, 국민과 함께 '픽'…아기유니콘 40개 탄생

국민추천제·국민심사단과 함께 센스톤 등 40개사 선정

시장개척자금 3억원 등 최대 159억원 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 아기유니콘200 육성사업 최종평가를 통해 총 40개사를 선정했다고 25일 밝혔다.

아기유니콘200 육성사업은 K-유니콘 프로젝트 중 첫 번째 사업으로 최종 선정 기업은 시장개척자금 3억원을 포함 최대 159억원의 연계 지원을 받는다. 총 254개 기업이 신청한 아기유니콘200 육성사업은 요건검토 및 1차 기술평가, 2차 서면평가와 최종 발표평가 등을 통해 6.3대1 경쟁률로 최종 40개사가 선정됐다. 특히, 최종 발표 평가는 전문심사단과 국민심사단이 공동 평가해 유니콘으로의 성장과 글로벌 시장 진출 가능성에 더해 국민의 시각이 반영됐다.

최종 선정기업 분석 결과, 평균 업력은 3.4년, 평균 매출액은 33억7000만원, 평균 고용 인원은 24명으로 나타났다. 기술보증기금의 기술·사업성 평가 A등급 이상이 40%(16개)를 차지할 정도로 우수한 기업이 많았으며, 평균 투자유치 금액은 48억원으로 나타났다. 최종평가에서 최고 성적을 거둔 일회용 인증코드 생성모듈 업체 센스톤은 최종평가에서 전문가평가단으로부터 “기술적인 우월성이 돋보이며, 결제 솔루션으로 확장하기 위한 디바이스별 커스터마이징이 이뤄진다면 크게 성공할 것으로 보인다”는 평을 받았다.

중기부 차정훈 창업벤처혁신실장은 “국민과 함께 선정한 아기유니콘들이 예비유니콘, 유니콘으로 성장할 수 있도록 지원하는 동시에 아기유니콘 성장 과정도 국민이 응원할 수 있도록 지속적으로 홍보할 것”이라고 말했다.

이번에 선정된 아기유니콘 40개사는 ▲고피자 ▲버넥트 ▲스타스테크 ▲아스트로젠 ▲의식주컴퍼니 ▲이스트엔드 ▲자이언트 ▲케미칼 ▲정육각 ▲트위니 ▲티와이레드 ▲패브릭타임 ▲펫닥 ▲펫프렌즈 ▲호두랩스 ▲넥스트온 ▲뉴라메디 ▲달리자 ▲드림팩토리스튜디오 ▲모바일퉁 ▲모비데이즈 ▲베러웨이시스템즈 ▲비주얼캠프 ▲센스톤 ▲수퍼트리 ▲스마트레이더시스템 ▲쓰리아이 ▲아드리엘 ▲앱티스 ▲에어스메디컬 ▲엔젤로보틱스 ▲엔클로니 ▲원드롭 ▲위킵 ▲진캐스트 ▲코인게임즈 ▲코핀커뮤니케이션즈 ▲큐리진 ▲프링커코리아 ▲핏펫 ▲하이센스바이오 등이다.

