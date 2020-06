웨이브, 해외 진출 위해 마이크로소프트와 기술 협력

[아시아경제 김흥순 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 해외진출 서비스와 지역을 확장하기 위해 회사 전체의 IT환경을 마이크로소프트 애저 클라우드 플랫폼으로 이전했다고 25일 밝혔다.

웨이브는 "글로벌 경쟁력과 높은 보안 수준을 보유한 마이크로소프트 애저와의 기술 협력 등을 통해 동남아시아를 비롯한 본격적인 해외 서비스를 확대할 예정"이라고 덧붙였다. 현재 스트리밍 서비스의 송출, 관리, 데이터 분석 등 모든 과정이 애저 클라우드 상에서 운영되고 있다. 마이크로소프트 본사 엔지니어링 팀과의 협업을 통해 웨이브에 필요한 서비스를 즉시 개발하고, 현업에 바로 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

웨이브는 국내 유료 이용자의 해외 사용 지원을 위해 싱가포르, 인도네시아를 포함한 동남아 7개국에서 모바일 스트리밍이 가능한 '웨이브고'를 운영 중이다. 애저 이전을 통해 웨이브에서 제공되는 다양한 컨텐츠를 7개의 개별 언어로 서비스할 계획도 가지고 있다. 또 동남아 국가부터 해외 교민 서비스를 확대하고 해외 시장조사와 파트너 협력체계 구축에 나설 예정이다. 해외 진출에는 마이크로소프트와의 기술 협력도 계획하고 있다.

조휘열 콘텐츠웨이브 플랫폼기술본부장(CTO)은 "글로벌 클라우드 서비스 분야에서 급성장 중인 마이크로소프트 애저를 통해 향후 해외진출 시에도 웨이브 서비스 안정성과 확장성을 확보할 수 있을 것"이라고 기대했다.

이한성 한국마이크로소프트 애저 사업총괄 상무는 "국내 최대 OTT 웨이브의 단계별 글로벌 서비스 확대가 안정적으로 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

