[아시아경제 오현길 기자] 하나생명은 24일 사회적기업 아름다운가게에서 열린 하나생명과 함께하는 아름다운 특별전에 총 1200여점의 중고물품과 기부금을 전달했다고 밝혔다.

김인석 하나생명 대표를 비롯한 임직원들이 기부한 의류, 도서, 소형가전, 생활용품들이 이번 행사를 통해 판매됐다.

판매수익금은 소외이웃을 위한 아름다운 희망 나누기 지원금으로, 기부금은 신종 코로나바이러스감염증으로 인한 위기가정을 위한 지원금으로 사용될 예정이다.

김인석 대표는 "따뜻한 나눔을 나누는 의미 있는 행사에 임직원과 함께 참여할 수 있어서 기쁘다"며 "보험 본연의 취지인 사랑과 나눔을 실천할 수 있는 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr