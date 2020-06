오리온, 감자 원재료 식감 살린 ‘마켓오 감자톡’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온은 감자 원재료의 맛과 식감을 강조한 신제품 ‘마켓오 감자톡’을 출시했다고 25일 밝혔다.

마켓오 감자톡은 얇고 길쭉한 스틱 모양의 감자스낵으로 밀가루 첨가 없이 감자를 곱게 갈아 만들어 감자 풍미를 극대화했다. 감자 반죽을 홍두깨로 밀어 만드는 공정을 거친 후 바로 튀겨내 가벼우면서도 밀도 높은 식감을 구현했다. ‘오도독 톡’ 잘라먹는 소리까지 재미있는 제품이다. 감자 원재료의 맛을 살려주는 허브 풍미로 감칠맛을 더한 ‘허브솔트맛’과 ‘매콤달콤맛’ 2종으로 출시했다.

마켓오 브랜드는 2008년 ‘재료의 맛 그대로’ 슬로건 아래 ‘리얼브라우니’, ‘리얼치즈칩’ 등 원재료 본연의 맛을 살린 제품을 출시해왔다. 마켓오 감자톡은 밀가루를 섞지 않고 감자분말과 감자전분으로 만들었음에도 편의점 기준, 80g 제품을 1500원에 판매해 가성비를 중요시하는 소비자들의 선호가 높을 것으로 보인다.

