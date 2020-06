송혜교, 절친 유아인 '#살아있다' 적극 홍보

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 송혜교가 절친 유아인 영화 홍보에 나섰다.

송혜교는 24일 자신의 인스타그램 스토리에 영화 '#살아있다'(감독 조일형) 시사회 참석 인증사진을 공개했다. 소속사 동생이자 절친한 동생 유아인을 홍보를 자처한 것이다.

공개된 사진에는 '#살아있다' 주인공 유아인과 박신혜, 출연 배우들의 모습이 담겼다. 유아인은 마이크를 들고 관객들에게 감사 인사를 전하고 있다.

송혜교는 영화 홍보도 잊지 않았다. "#살아있다', '#영화사집' 등의 문구를 해시태그로 남겼다.

유아인과 송혜교는 같은 소속사 'UAA' 선후배 사이로 평소 함께 찍은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개하고, 촬영장에 밥차를 보내는 등 우정을 과시해왔다.

한편 유아인 주연의 영화 '#살아있다'는 생존 스릴러로 정체불명의 존재들이 공격을 시작하며 통제 불능에 빠지는 스토리다. 아파트에 고립된 이들의 이야기를 그렸다.

