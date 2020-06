'개훌륭' 제작진, 코비 견주 상습 유기 의혹에…"도움 요청하면 돕겠다"

[아시아경제 김연주 인턴기자] '개는 훌륭하다' 제작진이 고민견 보더콜리 종 코비 견주의 상습 유기 의혹과 관련해 "기다릴 수밖에 없는 상황"이라고 입장을 전했다.

24일 KBS 2TV '개는 훌륭하다'(개훌륭) 이태헌 PD는 복수의 매체를 통해 "방송 후 보호자들의 연락은 없었다"고 밝혔다.

이 PD는 "코비와 담비의 보호자들이 방송을 통해 공개된 상황(문제점)을 이해하고, 도움을 요청한다면 강형욱 훈련사와 함께 상의해 도움을 줄 계획은 있다"며 "촬영 당시 강형욱 훈련사도 코비와 담비의 상황을 보고 아쉬워했다"고 전했다.

그러면서 "제작진이나 강형욱 훈련사는 '개훌륭'에서 고민견 보호자들에게 문제 해결을 위한 방법을 제시, 이를 받아들이면 함께 해결해 간다"며 "보호자들에게 저희가 강요할 수는 없다. 이번 코비, 담비의 문제는 저희도 기다릴 수밖에 없는 상황"이라고 설명했다.

이어 "아쉽고, 안타까운 상황이지만 저희는 보호자들의 의견을 존중한다"며 "이번 보호자들은 방송을 통해 공개됐듯이 통제할 수 있고, 더 나아지리라 생각하고 있다"고 덧붙였다.

앞서 지난 22일 방송된 '개훌륭'에서는 보더콜리 종인 코비와 담비의 사연이 소개됐다. 이날 방송에서는 강형욱 훈련사가 보호자들 앞에서 무릎을 꿇고 담비를 다른 곳에 입양하자고 제안하기도 했다.

그러나 보호자는 "자식처럼 기른 담비를 보낼 수 없다"며 입양 제안을 거절했다. 또 보호자는 "노력을 해봐야 한다고 생각했다"며 "아직 두 반려견이 어리기에 교육을 통해 충분히 달라질 수 있을 것"이라고 전했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr