폐지줍던 70대 노인, 흘린 폐지 줍다 차에 치여 숨져…도와주던 여성은 부상

[아시아경제 김연주 인턴기자] 폐지 수거를 하던 70대 노인이 승용차에 치여 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다. 할머니를 도와주던 20대 여성도 차량에 부딪혀 부상을 당했다.

충남 천안서북경찰서 등에 따르면 지난 23일 오후 11시33분께 천안 성환읍 왕복 4차로 중앙선 인근에서 A(79·여)씨와 B(26·여)씨가 20대 남성이 몰던 승용차에 부딪혔다.

A씨는 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌고, B씨는 경미한 부상을 입고 치료 중인 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 A씨는 도로를 건너다 운반 카트에 담아 놓은 폐지가 흘러내려 줍고 있었고 이를 본 B씨가 A씨를 돕다가 사고를 당한 것으로 전해졌다.

승용차를 몰던 운전자는 음주 상태는 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 목격자와 사고현장이 녹화된 영상자료 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr