[아시아경제 이승진 기자] 25일부터 편의점에서도 비말 차단 마스크가 풀린다.

24일 편의점 업계에 따르면 편의점 GS25를 운영하는 GS리테일은 25일부터 GS25 매장 중 지하철역 안에 있는 일부 매장을 중심으로 장당 500원에 비말 차단용 마스크를 판매한다.

GS리테일은 또 슈퍼마켓 GS더프레시의 주택가 매장, 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 랄라블라의 일부 점포에서도 25일부터 비말 차단 마스크를 판매할 계획이다.

판매 매장은 총 20여곳으로 물량이 많지 않아 구매 수량은 1인당 1상자(20장)로 제한된다.

GS리테일은 이후 물량을 추가로 확보해 다음 달 2일부터는 GS25, 랄라블라, GS더프레시 전국 매장으로 판매처를 확대할 계획이다.

