강성천 중소벤처기업부 차관과 손명수 국토교통부 차관이 24일 서울 서초구 더케이호텔 가야금홀에서 열린 자율주행 스케일업 컨퍼런스에서 박수를 치고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.