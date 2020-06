韓銀 "유동성 버블 판단은 일러…실물-금융괴리 부작용엔 대비"(종합)

한국은행 '상반기 금융안정보고서' 설명회

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 통화정책 완화 기조로 유동성이 급증하며 자산가격이 올랐지만, 아직 이를 '버블'이라고 판단하긴 이르다고 한국은행이 밝혔다.

민좌홍 한은 금융안정국장은 24일 '2020년 6월 금융안정보고서' 기자설명회에서 유동성 우려로 인한 버블우려에 대한 질문에 "국내 경기 향방 불확실성이 커서 (공급한 유동성이) 소비·투자로 충분히 파급되지 않고 부동산 등 자산시장으로 유입된 것은 사실"이라면서도 "이 시점에서 버블이다, 아니다 판단하긴 이르고 향방을 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

민 국장은 "자산버블 여부는 어느 누구도 명확히 판단할 수 없고, 글로벌 주가를 포함한 증시 강세에 대해서도 실물경제와 펀더멘털이 괴리된 버블이라고 보는 측과, 코로나19 단기종료 기대에 근거한 것이란 주장이 양립하는 것으로 안다"고 설명했다.

이어 "통화정책 완화기조에 따라 유동성을 공급한 결과 가계나 기업 자금조달 여건이 개선됐고 대출이 늘어나는 등 정책효과가 나름 있다"고 덧붙였다. 유동성 공급에 따라 급전이 필요한 가계나 기업이 돈을 빌릴 수 있도록 역할을 했다는 것이다.

다만 "실물경제와 지나치게 괴리된 금융 자산시장이 심화하면 가져올 부작용에 대비하는, 준비가 필요하다는 점을 강조하고 싶다"고 덧붙였다.

이날 한은은 금융안정보고서에서 코로나19로 향후 가계와 기업 채무상환능력 저하가 불가피하겠지만, 양호한 복원력을 감안하면 금융시장은 안정적으로 유지될 것으로 전망했다. 정규일 한은 부총재보는 "코로나19로 악화한 상황을 가정한 스트레스 시나리오 하에서도 은행의 자본비율 등 전반적인 복원력은 유지될 것으로 분석됐다"고 전했다.

한은 분석결과에 따르면 성장률이 -3.2%까지 하락하는 경우에도 대다수 금융기관의 자본비율이 규제수준을 웃돌 것으로 전망됐다. 은행업의 경우 심각한 충격이 발생하면 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 기준시점(15.3%) 대비 2.1%포인트 하락한 13.2%로 떨어지겠지만, 규제기준인 10.5%는 상회할 것으로 추정된다. 증권업은 NCR 비율이 559.0%에서 341.3%로 하락하지만, 여전히 규제기준인 100%를 넘을 전망이다.

정 부총재보는 "정부와 협력해 신용경계감 강화와 유동성 경색심화 등에 적극 대응하고, 중장기 시계에서도 시스템 안정을 유지하도록 병행할 것"이라고 말했다.

최근 정책당국의 신용공급 상황을 감안할 때 유동성 충격이 현재화하진 않을 것으로 보이지만 상황 변화에 유의해야 한다고도 강조했다. 민 국장은 "특히 고용여건이 외환위기 수준으로 악화하면 채무상환 능력이 저하되고 대출 부실이 늘어날 것으로 전망한다"고 밝혔다. 이어 "대출 충격이 장기화하면 숙박ㆍ음식업을 중심으로 잠재부실 규모가 확대될 수 있다"고 말했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr