김정은, 군사행동 보류 전격 지시…확성기 철거·막말기사도 삭제

당중앙군사위 주재, 대남 군사행동계획 전격 보류

대남 확성기 사흘만에 철거…대남 비난 기사도 삭제

김정은 북한 국무위원장이 북한군 총참모부가 예고한 대남 군사행동계획을 전격 보류시켰다. 북한군은 2년 만에 재설치한 대남 확성기를 사흘 만에 다시 철거하기 시작했고 북한의 대외선전매체들은 대북전단 살포 비난 기사를 일제히 삭제하고 있는 것으로 확인됐다. 일촉즉발의 군사적 충돌이 우려됐던 남북관계는 일단 숨 고르기에 들어가는 상황이다.

24일 북한 관영 매체 조선중앙통신은 김 위원장이 전날 노동당 중앙군사위원회 예비회의를 주재하고 대남 군사행동계획을 보류시켰다고 보도했다. 통신은 "예비회의에서 조선노동당 중앙군사위원회는 조성된 최근 정세를 평가하고 조선인민군 총참모부가 당 중앙군사위 제7기 제5차 회의에 제기한 대남군사행동계획들을 보류했다"고 전했다.

앞서 북한은 대남사업을 대적사업으로 전환한다면서 대남 군사행동을 예고해왔다. 지난 17일 북한 인민군 총참모부는 대변인 담화에서 ▲금강산 관광지구와 개성공업지구에 군 부대 전개 ▲비무장지대(DMZ)에서 철수했던 감시초소(GP) 군대 배치 ▲서해상 군사훈련 재개 ▲대남 삐라(전단) 살포 군사적 지원을 발표했다. 총참모부는 "이러한 군사행동 계획들은 보다 세부화해 이른 시일 안에 당 중앙군사위원회 비준을 받겠다"고 했다. 이에 조만간 중앙군사위가 개최되고, 예고한 군사적 조치가 시행될 것이란 관측이 지배적이었으나 김 위원장이 이를 보류시키면서 그 배경과 의도에 관심이 쏠린다.

아울러 이날 북한이 강원도 철원군 평화전망대 인근 최전방 일부 지역에 재설치한 대남 확성기 방송 시설을 사흘 만에 다시 철거하고 있는 움직임도 확인됐다. 군 관계자는 이날 "북한이 강원도 철원군 평화전망대 인근 최전방 일부 지역에서 재설치한 대남 확성기 10여개를 철거하고 있다"고 밝혔다. 북한은 지난 21일 오후부터 전방 지역 20여곳에 대남 확성기 방송 시설을 재설치했다.

통일부는 이날 오전 대변인 정례브리핑에서 '조선의 오늘'과 '통일의 메아리', '메아리' 등 대외 선전매체 홈페이지를 확인한 결과 이날 새벽 보도된 대남비난 기사 13건이 반나절도 안 돼 모두 삭제됐다고 공식적으로 확인했다. 이에 따라 1200여 만장에 달하는 대남전단(삐라)을 살포하겠다는 북한의 움직임도 당분간 없을 것으로 전망된다. 대남전단 살포 역시 당 중앙군사위의 비준을 거쳐야 하는 사안인 탓이다.

정부는 북한의 전격적인 대남군사행동 보류에 남북 간 합의를 지켜야 한다는 원칙적 입장을 견지했다. 통일부는 "금일 북측의 보도를 면밀하고 신중하게 검토하고 있다"면서 "상황을 지켜보겠다"고 밝혔다. 그러면서 "남북 간의 합의를 지켜야 한다는 정부의 기본입장에는 변함이 없다"고 강조했다. 이날 청와대는 별도로 입장을 내지 않고 대북 메시지 창구를 통일부로 일원화했다. 아울러 정부는 남북 간 긴장 악화의 원인이 된 대북전단 살포에 대해서는 엄정한 조치를 거듭 예고했다.

양낙규 기자 if@asiae.co.kr김동표 기자 letmein@asiae.co.kr