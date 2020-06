위메프, MD·파트너사 공동 개발 축산 신제품 론칭

24~30일 신제품 출시 기념 할인 프로모션 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 위메프는 30일까지 미국산 돼지고기 런칭 페스티벌을 열고, 축산MD와 협력사가 공동개발한 신제품을 단독 판매한다고 24일 밝혔다. 이번 페스티벌은 미국육류수출협회가 함께 한다.

론칭 상품은 △라면친구·사리친구 △구워먹는 불고기 시리즈 2종이다. 라면친구·사리친구는 면 요리에 활용할 수 있는 양념육으로 다인푸드시스템과 공동 개발했다. 꽃삼겹, 돈코츠, 마늘막창 등 블록 형태의 제품을 면에 넣는 제품이다. 업계 최초 상품으로 특허 출원도 진행 중이다. 구워먹는 불고기 시리즈는 참푸드와 함께 개발한 에어프라이어 조리 제품이다. 미국산 돼지 목살로 만든 양념육 제품으로 매콤한 맛과 달콤한 맛을 선보인다.

이번 신제품은 기획, 개발, 마케팅 단계에 위메프 축산MD가 직접 참여했다. 위메프에서 단독 판매해 중간 유통 단계도 최소화했다. 신제품 출시 기념 이벤트로 행사 기간 선착순 냄비 받침과 앞치마를 증정한다.

위메프 관계자는 “고객이 안심하고 축산물을 구매할 수 있는 플랫폼이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

