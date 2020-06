더 안전해진 우리은행…'ISO27701 인증' 금융권 첫 획득

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 국제표준 개인정보보호 인증인 'ISO27701'를 금융권 최초로 획득했다고 24일 밝혔다.

ISO27701은 국제표준화기구(ISO)가 2019년 8월 신규 제정한 국제표준 개인정보보호 인증으로, 우리은행은 글로벌 정보보호관리분야 인증기관인 노르웨이 'DNV GL'의 심사를 거쳐 인증을 획득했다.

데이터3법 개정 및 마이데이터 산업 도입으로 개인정보의 안전한 처리가 더욱 중요해진 시기에 국제표준 인증을 획득함으로써 혁신금융 서비스의 기반을 마련하고, 유럽 GDPR(일반 개인정보보호법), 호주 CPS234(정보보호규정) 등 각국 컴플라이언스 강화 추세에 국제표준 개인정보보호체계를 갖춰 대응할 수 있게 됐다고 우리은행은 평가한다.

한편 우리은행은 2001년 금융권 최초로 ISO27001 인증을 획득한 바 있다. ISO27001은 보안시스템 중심의 정보보호체계 전반에 대한 국제표준 인증이다.

고정현 우리은행 정보보호최고책임자는 "우리은행은 금융권 최초로 ISO27001와 ISO27701 인증을 획득한 은행으로서 우리금융그룹 내에서 고객정보 보호에 중추적 역할을 수행해 국내외 고객에게 더욱 신뢰받는 금융서비스를 제공하겠다"고 말했다.

