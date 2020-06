위메프 "상반기 소비 트렌드는 'C.H.A.N.G.E'"

1~5월 매출 데이터 기반 소비 트렌드 분석

코로나19 영향으로 소비 패러다임 대변화

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 올해 상반기 판매 데이터를 분석한 결과, 소비 트렌드로 'CHANGE'를 꼽았다고 24일 밝혔다. 이는 상반기 소비자들의 주요한 트렌드 6가지 이니셜을 조합한 단어로 ▲건강에 대한 관심(Concern for Health) ▲홈코노미(Home+Economy) ▲안티 더스트(Anti-Dust) ▲새로운 소비 패턴(New-Pattern) ▲새로운 취미(Get new hobby) ▲이커머스 강세(E-commerce)를 의미한다.

우선 위메프는 올 상반기는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 그 어느 때보다도 건강에 대한 관심이 컸다고 설명했다. 코로나19 바이러스 확산에 지난 1월부터 5월까지 KF94 마스크, 손소독제 등의 위생용품은 전년 대비 각각 3374%, 1626% 가량 판매가 급증했다. 면역력 증진에 도움을 주는 영양제, 홍삼 등 건강기능식품 매출도 25% 이상 증가했다. 대표적인 보양식인 낚지(528%), 전복(14%), 삼계탕(6%)을 찾는 사람도 늘었다.

평소보다 집에 머무는 시간이 길어지면서 집의 의미도 변화하기 시작했다. '홈짐', '홈시네마', '홈카페' 등 집 공간이 다양해지면서 관련 상품 매출 또한 급증했다. 특히 헬스장을 가지 않고 집에서 홈트레이닝을 하는 '홈트족'이 늘면서 워킹패드, 요가링, 헬스바이크 등이 인기를 끌었다. 이러한 소비자 니즈를 반영해 위메프는 25일까지 '홈테인먼트' 특가 상품을 판매한다.

미세먼지 없는 맑은 하늘을 쉽게 보기 힘들어지면서 안티 더스트 뷰티 제품부터 의류, 가전까지 미세먼지 차단과 감소에 힘을 쏟는 소비자도 크게 늘었다. 특히 위메프에서는 실내 미세먼지를 잡는 생활가전이 강세를 보였다. 옷 먼지를 간편하게 털어내는 스타일러(195%), 미세먼지 발생량이 적은 인덕션(106%) 매출이 증가했다. 미세먼지 시대에 공기청정기가 필수가전이 되면서 공기청정기 필터 매출도 덩달아 42% 신장했다.

'언택트 소비', '사재기 소비', '실속형 소비' 등 다양한 형태의 소비 패턴이 나타난 것도 상반기 소비 트렌드로 꼽혔다. 전염성 강한 코로나 바이러스에 대한 염려로 비접촉 소비를 선호하는 사람들이 늘어 집에서 간편식을 주문해 먹거나 배달 음식을 시켜 먹는 등 식생활에 큰 변화가 생겼다. 1월부터 5월 위메프 가정간편식, 즉석반찬 거래액이 전년 동기 대비 108배, 22배 증가한 수치로도 확인할 수 있다. 또 코로나19 국내 확진자가 많았던 약 두 달 간 배달앱 위메프오 거래액은 직전 두 달 대비 71% 증가하기도 했다. 불황 속 실속 있는 소비도 눈에 띄었다. 고가 디지털·가전은 렌털 서비스를 이용하거나 리퍼 상품을 구매하는 고객이 늘어 위메프의 해당 매출은 약 15~50% 증가했다.

코로나19 사태 장기화로 다양한 실내외 취미생활도 생겨났다. 안전을 생각하는 실내 취미족들은 상추 모종(3682%), 텃밭 화분(1048%), 콩나물 재배기(644%) 등을 구매해 집에서 직접 식재료를 키우는 도시 농부 생활을 하고 있는 것으로 나타났다. 실내에서 함께 즐길 수 있는 부루마블(233%), DIY미니어처(127%)도 인기다. 등산·아웃도어 카테고리 매출도 97%까지 증가했다.

전 연령층에서 온라인·모바일 쇼핑이 보편화된 것도 눈길을 끈다. 특히 이커머스가 주목 받고 있다. 소비자들의 구매 채널 변화에 위메프와 같은 오픈마켓을 찾는 파트너사 또한 늘고 있는 추세다. 올해 1월부터 5월까지 위메프에 신규 입점한 파트너사 수는 전년 동기 대비 약 38% 증가했다.

