[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 세븐일레븐은 시리얼을 활용한 이색 아이스크림을 24일 출시했다.

신상품은 켈로그 인기 시리얼인 첵스초코와 콘푸라이트를 활용, '초코후레이크바'·'콘후레이크바' 등 두 가지 맛으로 구성됐다. 가격은 각각 1800원이다.

'초코후레이크바'는 초콜릿 아이스크림에 잘게 부순 켈로그 첵스초코를, '콘후레이크바'는 딸기 시럽을 넣은 부드러운 우유 아이스크림에 콘푸로스트를 더해 완성했다.

최근 낮 최고기온이 30도를 웃도는 등 본격적인 무더위가 시작됨에 따라 편의점 아이스크림 매출도 상승세를 보이고 있다. 세븐일레븐에 따르면 이달(6/1~23) 아이스크림 매출이 전월 대비 30.8% 신장했다고 밝혔다.

세븐일레븐은 이번 '후레이크아이스바' 출시를 기념해 다음달 2개 구매 시 1개를 무료 증정하는 행사를 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr