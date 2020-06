[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장과 양천구 공무원들이 23일 양천구청 4층 공감기획실에서 열린 제76회 ‘생각마당 포럼’에 참석해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 교육의 방향과 지자체의 역할에 대한 강연을 듣고 의견을 나누고 있다.

김수영 양천구청장은 “코로나19로 인해 등교개학 연기·온라인 학습 실시 등 사상 초유의 상황 속에서 지역사회가 변화될 교육에 대해 대비하고 고민할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “코로나19, 비록 변화의 시작은 우리의 선택이 아니었을지라도 변화의 결과는 우리 준비로 달라질 것”이라고 전했다.

