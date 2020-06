김태진 "박명수, 회식 때 후배들에게 5만원 씩 줬다"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그맨 김태진이 박명수의 미담을 전했다.

23일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에서는 김태진이 출연해 박명수와 '모발모발 퀴즈쇼'를 진행했다.

이날 방송에서 진행자 박명수는 "넘어지면 무언가를 주워라"라며 "인생의 모든 순간은 배움이고 실패를 내 걸로 만들어라"라고 말했다.

이어 "그러니 시청자분들도 듣지만 말고 참여를 하세요. 참여하면 선물이 우수수 떨어집니다"라며 시청자들의 라디오 참여를 독려했다.

김태진은 "포털사이트에 김태진을 검색하면 야구선수가 먼저 뜬다"라면서 "그러나 라디오쇼 덕분에 화요일엔 내가 상단에 뜬다. 감사하다"라고 말했다.

김태진은 박명수가 "감사하면 어떻게 해야 하느냐"라고 묻자 "현금"이라고 말했다.

박명수는 "아니다. 요즘은 현물로 표현해야 한다. 커피, 도넛, 떡 등 주전부리로 해야 한다"라고 설명했다.

이어 그는 "5만원짜리는 볼 때마다 반갑다"라며 "그런데 저는 1만원짜리를 더 많이 사용해야 한다고 생각한다. 5만원짜리를 갖고 있으면 돈을 더 쉽게 쓴다"라고 전했다.

김태진은 "박명수 씨가 이렇게 얘기하시지만 지난번 회식 때 어린 후배들에게 5만원권을 주면서 집에 조심해서 가라고 했다"라고 말했다.

그러자 박명수는 "아니다. 돈을 바꿔오라고 한 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr