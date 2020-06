경기도 산학협력통해 세계 최초 270인치 투음(透音) LED 개발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 지원 연구기관이 소리가 투과되는 초대형 디스플레이를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

경기도는 23일 지역협력연구센터(GRRC)인 한국항공대학교 '영상음향공간 융합기술 연구센터'가 2018년 '투음(透音) LED 디스플레이 모듈'을 개발한 데 이어 최근 이를 활용한 270인치 투음 디스플레이 개발에도 성공했다고 밝혔다.

소리가 통과할 수 있도록 지름 1mm 정도의 구멍이 촘촘하게 나 있고, 한 변이 32cm인 정사각형 형태의 모듈을 가로로 20개(길이 6.4m), 세로로 8개(길이 2.56m) 씩 총 160개의 모듈을 이어 붙인 이 소극장용 디스플레이는 인천테크노파크에 납품됐다.

LG디스플레이, CGV , 경기아트센터, 차세대융합기술연구원은 음향ㆍ영상 전문가들과 모여 개발 시연회도 가졌다.

도는 개발한 소극장용 디스플레이 비용이 아직 다소 비싸지만 기술 개발과 원가절감을 통해 가격을 더 낮출 수 있을 것으로 보고 있다.

가격 경쟁력을 갖추면 e-스포츠 경기장, 공연장, 전시관 등으로 수요 확대가 가능할 것으로 기대하고 있다.

현재 영화관에서는 영사기로 스크린에 영상을 투사하고 극장 내 설치된 여러 개의 스피커를 통해 관객들에게 음향을 전달하고,배경음과 효과음을 제외한 배우들의 음성은 스크린 뒤에 설치된 스피커를 통해 전달한다.

이 때문에 스크린에는 정확한 음성 전달을 위해 지름 1mm 정도의 구멍이 촘촘하게 나 있다. 이번에 개발된 투음 LED 디스플레이 모듈은 디스플레이용 기판에 구멍을 형성하는 특허기술을 사용해 디스플레이 뒤쪽 스피커에서 출력되는 소리를 앞으로 보낼 수 있어 입체적 음향 전달이 가능하다.

또 필요한 해상도 구현을 위해 필요한 개수만큼 모듈을 이어붙이면 되기 때문에UHD(4K) 수준 화질의 영상 재생도 가능하다.

LED 디스플레이 특성상 영사기 없이 컴퓨터 등 디지털 장치 연결만으로도 영화 상영이 가능하다는 것도 장점이다.

도 관계자는 "이번 연구를 진행하는 영상음향공간 융합기술 연구센터에 2017년부터 6년간 31억원의 예산을 지원한다"며 "투음 LED 디스플레이 기술의 상용화와판로 개척에 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr