효성화학 '폴리케톤', 친환경 소재로 건설 시장 공략

[아시아경제 황윤주 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 3,277 전일가 108,000 2020.06.23 09:49 장중(20분지연) close 의 친환경 엔지니어링 플라스틱 소재인 폴리케톤이 지난 해 수도계량기에 이어 이번엔 전력량계 소재로 건설시장 공략에 나서고 있다.

효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 3,277 전일가 108,000 2020.06.23 09:49 장중(20분지연) close 은 전력량계 소재로 폴리케톤을 처음으로 적용해 출시했다고 22일 밝혔다.

폴리케톤은 대기오염 물질인 일산화탄소(CO)를 원료로 활용해 만드는 친환경·탄소저감형 고분자 소재로, 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 3,277 전일가 108,000 2020.06.23 09:49 장중(20분지연) close 이 지난 2013년 세계 최초로 개발에 성공한 바 있다. 기존 산업소재 대비 내충격성, 내화학성, 내마모성 등 물성이 우수해 다양한 분야에서 응용되고 있다.

계측기기 제조업체 '그린플로우'와 함께 개발한 이번 제품은 기존 소재 대비 난연성이 우수해 화재에 강하고 외부충격에 견딜 수 있는 강도가 두 배 이상 높아 내구성이 뛰어나다는 강점이 있다. 폴리케톤 소재로 전력량계를 1만개 대체할 경우 대기오염의 주범인 일산화탄소를 약 1500kg 감소시키는 효과가 있다. 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 3,277 전일가 108,000 2020.06.23 09:49 장중(20분지연) close 은 폴리케톤의 친환경성을 인정받아 2016년 8월 환경부로부터 친환경 녹색 기술인증을 획득했다.

특히 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 3,277 전일가 108,000 2020.06.23 09:49 장중(20분지연) close 은 이번 제품을 공동 개발한 중소 고객사인 '그린플로우'의 판로 개척도 지원하고 있다. 오는 11월부터 효성중공업이 시공하는 주요 건설현장에 폴리케톤이 적용된 전력량계를 공급할 계획이다. 추후 다수의 건설사들을 대상으로 한 판로개척도 적극 지원하기로 했다.

이건종 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 3,277 전일가 108,000 2020.06.23 09:49 장중(20분지연) close 대표는 "포케톤은 친환경 플라스틱 시장을 대표하는 핵심 소재로서 건축자재를 비롯한 엔지니어링용 제품, 생활용품, 레저용품 등으로 적용을 확대함으로써 차세대 친환경 소재로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr