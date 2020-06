경북도 청소년육성재단, '스마트폰 과의존 해소' 국무총리 표창

과기부 주관 스마트폰 치유활동평가 '전국 최우수'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 청소년육성재단이 2020년 '정보문화의 달'을 맞아 과학기술정보통신부가 주관한 인터넷 및 스마트폰 치유활동평가에서 전국 최우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

경북청소년육성재단은 이와 관련, 22일 정부 서울청사에서 17개 시·도 가운데 유일하게 국무총리표창을 수상하는 영광을 안았다.

경상북도는 매년 청소년을 대상으로 올바른 스마트폰 사용법의 교육·상담활동과 함께 하계 치유캠프(11박 12일)를 실시하는 등 관련 분야에 도정을 집중해 왔다. 청소년육성재단을 통해서는 청소년 정책 분석·평가, 어울마당 및 동아리지원 등 다양한 지원 활동을 펼치고 있다.

경북도청소년육성재단 서원 대표는 "이번 수상에 만족하지 않고 청소년의 든든한 동반자가 될 수 있도록 조직 구성원들과 소통을 강화해 청소년들의 만족도를 높여 나가겠다"고 다짐했다.

이원경 경북도 아이여성행복국장은 "경상북도가 전국 17개 시?도중 최고의 성적을 낼 수 있었던 것은 개개인 모두의 노력과 역량을 하나로 모은 결과"라며 "조직개편으로 새롭게 출범하는 경북청소년육성재단이 지역 청소년의 지위향상과 복지증진의 구심점이 될 것으로 기대한다"고 수상을 반겼다.

한편 경상북도는 지난 4일 '경상북도청소년시설 설치 및 운영조례' 개정을 통해 청소년진흥원이 소속돼 있는 경상북도청소년육성재단에 대한 조직개편을 단행했다. 주요골자는 기존의 청소년진흥원과 청소년수련원으로 이원화되어 있던 재단을 상임 대표이사직을 도입해 사무처 중심으로 일원화했다.

