전남도교육청 행정국장 직무대리에 ‘김춘호 총무과장’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 김춘호 본청 총무과장을 행정국장 직무대리로 선임했다고 22일 밝혔다.

김춘호 신임 행정국장 직무대리는 전남 강진 출신으로 지난 1989년 8월 18일 일반직 공무원을 시작했다.

순천전자고등학교 행정실장, 본청 홍보담당관 홍보팀장, 해남교육지원청 행정지원과장 등 5급 사무관을 거친 후 본청 예산정보과장, 총무과장 등 주요 과장 보직을 맡았다.

그는 풍부한 행정경험을 바탕으로 교육행정 정책에 밝아 장석웅 전남도교육감의 높은 신뢰를 받고 있는 것으로 알려진 인물이다. 또 능력과 인품을 겸비해 행정직 전체를 아우를 수 있는 리더십을 가진 것으로 평가받고 있다.

김 행정국장 직무대리는 혁신인재의 발굴과 역량강화의 관점에서 일반직 인사를 시스템화하고자 하는 장 교육감의 의지를 실현을 하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

특히, 이번 인사는 청렴을 강조하는 장 교육감이 어느 때보다 고심한 흔적이 느껴졌던 힘든 인사로 앞으로 김춘호 직무대리가 짊어질 무게감이 상당할 것으로 보인다.

김춘호 행정국장 직무대리는 “여러 가지로 힘든 시기에 직무대리를 맡게 됐다”며 “열심히 봉사하고 헌신하는 기회가 주어졌으니 전남교육 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr