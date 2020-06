'후원금 전용 의혹' 나눔의집 내부고발 직원들, '구·신임 소장 괴롭힘' 주장

[아시아경제 정동훈 기자] 일본군 위안부 피해자들의 쉼터인 '나눔의집'이 피해자들을 위한 후원금을 부동산 매입등에 활용했다고 고발한 내부직원들이 폭로 이후 괴롭힘을 당하고 신임 소장 등이 사건을 은폐하려 시도한다고 주장했다.

22일 다산인권센터, 장애와인권발바닥행동, 민주사회를위한변호사모임 등 시민단체 활동가들로 구성된 '사회복지법인 대한불교조계종나눔의집 사건 진상조사위원회(조사위)'는 이날 보도자료를 통해 "(나눔의집에서)내부고발 한 직원들을 괴롭히고, 시설과 법인 행정 및 회계 자료 등의 은폐와 폐기가 우려되는 상황이 발생했다"며 "이날 오전 안신권 전 소장이 시설에 들어와 직원들에게 비아냥거리고 위협을 가하며, 그동안 운영의 책임을 전가하고 있다"고 주장했다.

조사위는 "안신권 소장이 시설에 드나들 수 있는 것은 최근 법인 이사와 연관이 있는 신임 법인 과장, 시설장, 사무국장 등과 입장을 같이 한다는 것"이라며 "신임 시설장 등은 내부고발 한 직원들의 업무를 방해하거나 직원 등 동태를 스마트폰 카메라로 녹화하는 등 감시하고 있다"고 밝혔다. 이어 "(이같은 행위는)직원들에게 고발된 법인의 부정, 비리, 인권침해 문제를 축소, 왜곡하려는 시도로 보여진다"고 주장했다.

이어 조사위는 경기도와 광주시의 관리감독에 대한 책임소지를 따졌다. 조사위는 "나눔의집에 대한 수사와 감사를 통한 법적인 조치가 취해지기도 전에, 그 공백 상황을 이용해 사태를 자신들에게 유리하게 가져가려는 행태"라며 "지도, 관리 감독과 감사의 주체인 경기도, 광주시의 무책임함에서 비롯된 것"이라고 밝히기도 했다.

앞서 김대월 학예실장 등 나눔의 집 일부 직원들은 나눔의 집 전 사무국장과 소장을 배임 등 혐의로 지난 3월과 5월 각각 경찰에 고발했다. 이 사건 수사는 경기남부청 지능범죄수사대에서 넘겨받아 진행하고 있다.

