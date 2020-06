볼턴 "3차 북미회담, 文 대통령이 추진"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 문재인 대통령이 지난해 3차 북ㆍ미 정상회담을 추진했다고 존 볼턴 전 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 주장했다.

볼턴 전 보좌관은 23일(현지시간) 출간에 앞서 21일 공개된 자신의 회고록 '그 일이 일어난 방'에서 "문 대통령이 지난해 4월 워싱턴DC에서 열린 한미 정상회담에서 3차 북ㆍ미 정상회담을 제안할 것이라고 말했다"고 밝혔다.

그의 회고록에 따르면 문 대통령은 지난해 4월11일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "한국에 돌아간 뒤 6월12~27일 사이에 3차 정상회담을 제안하겠다"고 언급했다. 한국 정부가 지난해 2월 말 북ㆍ미 간의 '하노이 노딜' 이후 북ㆍ미 정상회담 불씨를 살리기 위해 주력했다는 것이다.

트럼프 대통령은 이 날짜가 괜찮지만, 그 전에 북한과 합의가 이뤄져야만 할 것이라고 답했다고 한다.

문 대통령은 핵 문제와 관련해 북한의 실무급 레벨 외교관들이 재량권을 갖지 못한 만큼 고위급 논의가 필요하다는 입장을 계속 전했다고 볼턴 전 보좌관은 전했다.

트럼프 대통령은 '마이크 폼페이오 국무부 장관과 볼턴 전 보좌관이 이와 관련해 작업할 것'이라고 말했다고 덧붙였다.

볼턴 전 보좌관은 또 아베 신조 일본 총리는 문 대통령 방문 이후인 지난해 같은 달 26일 워싱턴DC를 방문해 문 대통령과는 거의 정반대의 견해를 전했다고 밝혔다. '하노이 노딜'과 관련해 그 결과가 매우 긍정적이라고 동의하면서 트럼프 대통령이 협상장 밖으로 나갈 수 있는 유일한 사람이라고 추켜세웠다는 것이다.

