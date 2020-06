트럼프 한때 '종전선언' 추진, 일본이 반대…볼턴 회고록 주장

볼턴 "북한이 받아들일 수 없는 조건 제시해 '종전선언' 저지" 생각

문재인 대통령엔 불편하고 편향적 시각 드러내

[아시아경제 임철영 기자] 2018년 6월 북미정상회담을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 선언을 추진하려고 했으나 일본이 반대 영향력을 행사한 정황이 나왔다. 지난해 4월에 열린 한미 정상회담에서는 문재인 대통령이 트럼프 대통령에게 일본이 역사문제를 두고 때때로 쟁점하고 있다는 점을 전했다는 주장도 제기됐다.

23일(현지시간) 발간 예정인 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록 '그것이 일어난 방'에는 이 같은 내용이 담겨있다. 그는 2018년 6월12일 싱가포르에게 열릴 첫 북미정상회담을 준비하는 과정에서 보고 들은 것들을 소개하며 강경 매파 '네오콘' 핵심 인사의 면모를 드러냈다.

회고록에 따르면 볼턴 전 보좌관은 북미정상회담 일주일 전 트럼프 대통령과 마이크 폼페이오 국무부 장관과 오찬을 했고 트럼프 대통령이 "한국전쟁을 자신이 끝냈다고 말하게 됐다는 기대감에 빠져 있었다"면서 "(종전선언을) 공짜로 줘서는 절대로 안 된다고 생각했다"고 강조했다.

그러면서 트럼프 대통령이 북미 간 종전선언을 홍보용으로 생각했으나 이에 따른 국제적 영향을 고려하지 않았다고 주장했다.

아울러 볼턴 전 보좌관은 당시 일본측의 움직임도 회고록에 담았다. 회고록에서 그는 일본측의 입장을 무게감 있게 받아들이는 모습을 보였다. 일본은 당시 문재인 정부가 희망했던 종전선언에 대한 경계감을 자주 드러냈었다.

볼턴 전 보좌관은 "우리가 (종전선언) 양보를 할지 모른다는 것에 일본이 특별히 불안해 할 것이라는 점을 알고 있었다"면서 "워싱턴DC를 방미한 야치 쇼타로 일본 국가안보국장의 이야기를 듣고 싶었다"고 회고하면서 '아베 신조 일본 총리가 트럼프 대통령에게 북한에 너무 많은 양보를 하지 말라고 설득하기 위해 캐나다에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 도중 워싱턴DC에 방문했다'고 적었다.

볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령과 아베 총리의 당시 대화가 유익했다고 평가했다. 그는 "아베 총리가 트럼프 대통령에게 북한 사람들은 체제에 목숨을 걸고 있고 매우 거칠고 약삭빠른 정치인들이다. 이게 다시 반복되는 평범한 일상으로 생각하면 그들은 옛날 방식으로 돌아갈 것이라고 말했다"고 서술했다.

이후 볼턴 전 보좌관은 마이크 폼페이오 미 국무부 장관과 논의를 하고 북한이 동의할 수 없는 핵무기·탄도미사일에 대한 북한의 기본선언 요구 등을 내세워 종전선언을 막아야 겠다고 생각했다고 회고록에서 밝혔다. 결국 6.12 북미정상회담 공동성명에는 종전선언이 포함되지 않았다.

회고록에는 문재인 대통령에 대해서는 불편하고 편향적인 시선을 드러낸 대목도 나온다. 회고록에 따르면 지난해 4월11일 한미 정상회담 당시 오찬에서 트럼프 대통령이 한일 관계에 대해 질문하자 문 대통령은 일본이 때로 역사 문제를 쟁점화한다고 말한 것으로 알려졌다.

볼턴 전 보좌관은 회고록에서 트럼프 대통령은 한국이 일본과 함께 동맹으로 싸울 수 있는 지 질문했고 문 대통령은 일본과 군사훈련은 할 수 있지만 일본의 병력이 한국에 들어오는 것은 국민들에게 과거를 떠올리게 할 것이라고 답했다고 서술했다. 아울러 그는 문 대통령이 일본의 자위대가 한국 땅에 발을 들이지 않는다면 하나가 돼 싸울 것이라고 말했지만 대답을 원치 않았다고 회고록에서 주장했다.

그러면서 그는 과거 한국의 정치 지도자들과 비슷하게 "문 대통령은 두 나라 사이의 1965년 조약을 뒤집으려고 시도했다"면서 "역사 문제를 제기한 건 일본이 아니라 문 대통령이었고 자신(문 대통령)의 목적을 위해서였다"고 매우 주관적이고 편향된 입장을 드러냈다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr